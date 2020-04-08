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من برنامج: المسائية رفع القيود عن مدينة ووهان الصينية (فيديو)

أنهت مدينة ووهان الصينية التي بدأ منها تفشي وباء فيروس كورونا، عزلا عاما استمر شهرين، الأربعاء، لكن بلدة في الشمال بدأت تطبيق قيود على حركة السكان وسط مخاوف من موجة عدوى ثانية.

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المصدر : الجزيرة مباشر