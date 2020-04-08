12:40

من برنامج: المسائية بوريس جونسون.. من مناعة القطيع إلى العناية المركزة (فيديو)

مسار مأساوي سطره رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تعامله مع وباء كورونا، لم يؤثر على البلاد فقط وإنما أثر عليه هو شخصيا.

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المصدر : الجزيرة مباشر