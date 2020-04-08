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من برنامج: المسائية الصحة العالمية تحذر من تخفيف تدابير احتواء انتشار كورونا (فيديو)

حذرت منظمة الصحة العالمية من تخفيف تدابير احتواء انتشار فيروس كورونا حتى لا تحدث انتكاسة مجددا.

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المصدر : الجزيرة مباشر