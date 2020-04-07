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من برنامج: المسائية كورونا حول العالم.. جولات ما ببن الإنسانية والرياضية والطرافة (فيديو)

شارك الرئيس التونسي قيس سعيد بنفسه في شحن مجموعة من المساعدات الإنسانية لبعض العائلات الفقيرة التي تضررت من حظر التجوال في تونس بسبب انتشار فيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر