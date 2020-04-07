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من برنامج: المسائية شركات الدواء تسابق الزمن لاكتشاف علاج لفيروس كورونا (فيديو)

تسابق شركات الدواء ومن ورائها الحكومات الزمن في محاولات جادة للوصول إلى عقار جديد للقضاء على فيروس كورونا، حيث يجري الآن البحث في مضادات الفيروسات.

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المصدر : الجزيرة مباشر