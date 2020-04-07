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من برنامج: المسائية شاب فلسطيني يوجه نفقات عرسه لمساعدة الفقراء (فيديو)

قام عروسان في قطاع غزة بتوزيع طرود غذائية ومنظفات على الأسر الفقيرة بعدما تعذر إقامة حفل زفافهما بسبب التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر