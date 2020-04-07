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من برنامج: المسائية بوريس جونسون يدخل العناية المركزة إثر تدهور حالته الصحية (فيديو)

نٌقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أصيب قبل عشرة أيام بفيروس كورونا، إلى العناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحي.

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المصدر : الجزيرة مباشر