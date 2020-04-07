23:00

من برنامج: المسائية الموت البطيء.. السجون المصرية في زمن الكورونا (فيديو)

أكدت مؤسسة كوميتي فور جستس الحقوقية الدولية في تقريرها السنوي حول أوضاع مقار الاحتجاز في مصر خلال عام 2019، أن تلك المقار تحولت إلى ساحات للموت البطيء.

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المصدر : الجزيرة مباشر