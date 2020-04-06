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من برنامج: المسائية شاهد: طبيب إسباني يروي رحلة تعافيه من فيروس كورونا

استضافت حلقة المسائية “الاحد”، الدكتور ييل تونغ تشين طبيب بالمستشفى الجامعي بمدريد والذي كان ضمن الفرق الطبية المعالجة، للحديث عن رحلته مع التعافي من إصابته بفيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر