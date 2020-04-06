18:45

من برنامج: المسائية شاهد: حكواتي تونس والتخفيف ضغوطات الحجر الصحي

الحكواتي والمؤرخ التونسي عبد الستار عمامو، يتحدث عن حكايات فيروس كورونا في تونس ويرويها في أمسيات قصصية للترويح عن الناس جراء الضغط النفسي الذي يسببه الحجر الصحي.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر