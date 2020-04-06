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18:45

من برنامج: المسائية

شاهد: حكواتي تونس والتخفيف ضغوطات الحجر الصحي

الحكواتي والمؤرخ التونسي عبد الستار عمامو، يتحدث عن حكايات فيروس كورونا في تونس ويرويها في أمسيات قصصية للترويح عن الناس جراء الضغط النفسي الذي يسببه الحجر الصحي.
6/4/2020
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المسائية
(الجزيرة)

فيروس كورونا يواصل حصاده لأطباء مصر

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انتخابات الرئاسة الامريكية: ترمب يغرد خارج السرب

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الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا

17:55
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اختتام جولة المحادثات الليبية بتونس

20:40
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

فيروس كورونا يواصل حصاده لأطباء مصر

06:10
(الجزيرة)

انتخابات الرئاسة الامريكية: ترمب يغرد خارج السرب

29:13
(الجزيرة)

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا

17:55
(الجزيرة)

اختتام جولة المحادثات الليبية بتونس

20:40
شاهد المزيد
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