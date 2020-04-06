26:50

من برنامج: المسائية شاهد: أسباب انخفاض معدل الوفيات بألمانيا جراء كورونا

تساؤلات عدة يتم طرحها يوميا حول معدل الوفيات المنخفض في ألمانيا مقارنة مع دول أوربية أخرى، فهل وجدت ألمانيا الحل المعجزة للقضاء على فيروس كورونا المستجد في الأسابيع الأخيرة؟

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المصدر : الجزيرة مباشر