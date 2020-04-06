12:00

من برنامج: المسائية تطورات فيروس كورونا المستجد في قطر (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل حالة وفاة واحدة، وما يقرب من 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما بلغ إجمالي حالات الشفاء 123 حالة.

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المصدر : الجزيرة مباشر