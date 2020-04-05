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من برنامج: المسائية مهندسو غزة يبتكرون ممرا ذكيا للتعقيم (فيديو)

حركت جائحة كورونا والبحث عن مخرج للنجاة منها إبداع مهندسي غزة لابتكار ممر ذكي لتعقيم الأشخاص تلقائيا بمجرد دخولهم فيه بالبخار والرزاز المطهر.

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المصدر : الجزيرة مباشر