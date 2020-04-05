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من برنامج: المسائية

مهندسو غزة يبتكرون ممرا ذكيا للتعقيم (فيديو)

حركت جائحة كورونا والبحث عن مخرج للنجاة منها إبداع مهندسي غزة لابتكار ممر ذكي لتعقيم الأشخاص تلقائيا بمجرد دخولهم فيه بالبخار والرزاز المطهر.
5/4/2020
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المسائية
(الجزيرة)

فيروس كورونا يواصل حصاده لأطباء مصر

06:10
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انتخابات الرئاسة الامريكية: ترمب يغرد خارج السرب

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الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا

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اختتام جولة المحادثات الليبية بتونس

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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

فيروس كورونا يواصل حصاده لأطباء مصر

06:10
(الجزيرة)

انتخابات الرئاسة الامريكية: ترمب يغرد خارج السرب

29:13
(الجزيرة)

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا

17:55
(الجزيرة)

اختتام جولة المحادثات الليبية بتونس

20:40
شاهد المزيد
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