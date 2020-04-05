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من برنامج: المسائية مصر: إعانات طبية لإيطاليا وإغلاق معهد الأورام للتعقيم (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل خمس حالات وفاة، بالإضافة إلى 85 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات إلى 1070 حالة من ضمن 240 حالة تم شفاؤها و71 حالة وفاة.

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المصدر : الجزيرة مباشر