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من برنامج: المسائية هيئة الأسرى: الأسير المحرر نور الدين مصاب بفيروس كورونا (فيديو)

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن نتائج فحوصات الأسير المحرر نور الدين صرصور فيما يتعلق بفيروس كورونا ايجابية علما بأنه أفرج عنه من معتقل عوفر.

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المصدر : الجزيرة مباشر