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من برنامج: المسائية مات هانكوك: إجراءات غير عادية لمكافحة الفيروس في بريطانيا (فيديو)

تحدث وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن “إجراءات غير عادية” لمكافحة الفيروس القاتل مع ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عنه بوتيرة متسارعة.

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المصدر : الجزيرة مباشر