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من برنامج: المسائية

مات هانكوك: إجراءات غير عادية لمكافحة الفيروس في بريطانيا (فيديو)

تحدث وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن “إجراءات غير عادية” لمكافحة الفيروس القاتل مع ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عنه بوتيرة متسارعة.
4/4/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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انتخابات الرئاسة الامريكية: ترمب يغرد خارج السرب

29:13
(الجزيرة)

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا

17:55
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20:40
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