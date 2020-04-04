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من برنامج: المسائية قلق عالمي من تسارع انتشار فيروس كورونا (فيديو)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن الأسوأ لم يأت بعد في الدول التي تشهد نزاعات، داعيا إلى وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على وقف انتشار كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر