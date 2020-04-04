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من برنامج: المسائية جائحة كورونا تسيطر على العناوين (فيديو)

خيمت جائحة كورونا على العناوين الرئيسية للصحافة العالمية، حيث تناولت صحيفة ديلي بيست الأمريكية انتشارها في أمريكا بعنوان “الجيش حذر من أن فيروس كورونا قد يقتل 150 ألف أمريكي”.

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المصدر : الجزيرة مباشر