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من برنامج: المسائية تداعيات وتطورات انتشار كورونا في مصر (فيديو)

بلغ إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في مصر 179 خرجوا جميعهم من العزل الصحي، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 850 بزيادة قدرها 71 إصابة، مع ارتفاع ملحوظ لحالات الوفاة إذ سجلت 52 حالة.

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المصدر : الجزيرة مباشر