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من برنامج: المسائية الأردن: فرض حظر التجوال الشامل لمواجهة كورونا (فيديو)

فرضت الحكومة الأردنية حظرا شاملا وصارما على التجوال في العاصمة عمان وعموم البلاد لمدة 24 ساعة، وذلك في سياق مواجهة فيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر