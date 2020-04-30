15:21

من برنامج: المسائية المسعفون والصعوبات التي تواجههم أثناء عملهم (فيديو)

من بين الفرق التي تواجه وباء كوفيد-19 منذ بداية الأزمة المسعفون، فهم الواقفون الآن على الخطوط الأمامية في مواجهة الوباء ويواجهون الخطر من قرب ويتعرضون للمجهول في كل دقيقة.

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المصدر : الجزيرة مباشر