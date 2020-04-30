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من برنامج: المسائية الصحة العالمية: اجتماع خبراء لجنة الطوارئ لتقييم مسار وباء كورونا (فيديو)

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية أن خبراء لجنة الطوارئ سيجتمعون لتقييم مسار وباء كوفيد-19، تزامنا مع اقتراب عدد المتعافين من الفيروس من المليون حالة.

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المصدر : الجزيرة مباشر