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من برنامج: المسائية شاهد: أسباب تزايد الإصابات بفيروس كورونا في قطر

استضافت حلقة المسائية “الثلاثاء”، الدكتورة منى المسلماني المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية في قطر، للحديث عن أسباب تزايد الإصابات بفيروس كورونا بقطر مؤخرا.

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المصدر : الجزيرة مباشر