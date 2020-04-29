15:36

من برنامج: المسائية تداعيات فيروس كورونا في مصر (فيديو)

قالت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر سابقا، إنها لن تخاف أو تصمت وذلك رد على بلاغ يتهمها بإثارة الفتنة بعد حديثها عن ضعف إمكانات وزارة الصحة في مواجهة كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر