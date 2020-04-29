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من برنامج: المسائية إدانة أوربية لتنصيب حفتر نفسه حاكما على ليبيا (فيديو)

دان الاتحاد الأوربي تنصيب اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، نفسه حاكما على ليبيا، واصفا ذلك بأنه انتهاك للاتفاق السياسي المبرم في 2015.

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المصدر : الجزيرة مباشر