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من برنامج: المسائية روسيا تتجاوز الصين من حيث الإصابات بفيروس كورونا (فيديو)

تجاوزت روسيا، الصين من حيث الإصابات بفيروس كورونا حيث وصل عدد الإصابات الإجمالي في البلاد منذ تفشي الجائحة إلى أكثر من 87 ألف حالة.

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المصدر : الجزيرة مباشر