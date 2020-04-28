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من برنامج: المسائية الصين: إعادة فتح المدارس الثانوية في شنغهاي (فيديو)

عاد عشرات آلاف الطلاب إلى المدارس في شنغهاي وبيجين، الاثنين، بعد أشهر من الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما تعود أكبر مدن الصين تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.

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المصدر : الجزيرة مباشر