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من برنامج: المسائية

اتهامات لمسلسل "مخرج 7" بالترويج للتطبيع (فيديو)

يواصل الممثل السعودي ناصر القصبي، إثارة الجدل تباعا مع عرض مسلسله “مخرج 7” مع بداية رمضان، فبعد اتهامه بالإساءة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اتهم هذه المرة بالتطبيع.
28/4/2020
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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