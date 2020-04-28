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من برنامج: المسائية اتهامات لمسلسل "مخرج 7" بالترويج للتطبيع (فيديو)

يواصل الممثل السعودي ناصر القصبي، إثارة الجدل تباعا مع عرض مسلسله “مخرج 7” مع بداية رمضان، فبعد اتهامه بالإساءة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اتهم هذه المرة بالتطبيع.

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المصدر : الجزيرة مباشر