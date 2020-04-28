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من برنامج: المسائية إيطاليا تعتزم التخفيف من إجراءات الحجر الصحي (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، إنه سيعلن قبل نهاية الأسبوع الجاري عن خطة تفصيلية، لتخفيف التدابير المتخذة حاليا بسبب فيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر