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من برنامج: المسائية شاهد: تطورات فيروس كورونا المستجد حول العالم بالأرقام

تخوض دول أوربية أسبوعا حاسما تبدأ فيه تخفيف إجراءات التي اتخذتها لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، في حين يقترب عدد الإصابات المسجلة عالميا من ثلاثة ملايين حالة.

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المصدر : الجزيرة مباشر