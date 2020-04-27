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من برنامج: المسائية حاكم ولاية نيويورك: تخفيف الإغلاق في الولاية سيتم على مراحل (فيديو)

أعلن أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أن تخفيف الإغلاق في الولاية سيتم على مراحل، مشيرا إلى تسجيل الولاية 376 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر