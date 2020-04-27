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من برنامج: المسائية إسبانيا تسمح بخروج الأطفال دون سن 14 عاما (فيديو)

سمحت الحكومة الإسبانية بخروج الأطفال دون سن 14 عاما لمدة ساعة واحدة خاضعة للإشراف في الفترة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على ألا يبتعدوا أكثر من كيلو متر واحد عن منازلهم.

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المصدر : الجزيرة مباشر