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من برنامج: المسائية تقرير أوربي عن التضليل الصيني حول فيروس كورونا (فيديو)

قالت وكالة رويترز إن الصين سعت لمنع تقرير للاتحاد الأوربي يقول إن بكين نشرت معلومات مغلوطة عن تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

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المصدر : الجزيرة مباشر