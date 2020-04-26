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من برنامج: المسائية تزايد أعداد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم (فيديو)

بلغ عدد المتعافين حول العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضي نحو 775 ألف حالة، فيما بلغ عدد المتعافين يوم السبت 825 ألف حالة، بمعدل زيادة 50 ألف حالة

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المصدر : الجزيرة مباشر