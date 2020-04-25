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من برنامج: المسائية حساب معتقلي الرأي: وفاة الحامد في السجن اغتيال متعمد (فيديو)

أعلن حقوقيون ومعارضون سعوديون وفاة المعتقل الدكتور عبد الله الحامد الذي يطلق عليه لقب شيخ الإصلاحيين في السعودية، وذلك جراء الإهمال الطبي.

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المصدر : الجزيرة مباشر