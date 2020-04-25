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من برنامج: المسائية ترمب يدعو ابن زايد لاتخاذ خطوات لحل الأزمة مع قطر (فيديو)

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، لاتخاذ خطوات تجاه حل الأزمة مع قطر.

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المصدر : الجزيرة مباشر