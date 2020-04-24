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من برنامج: المسائية مراسلو "الجزيرة مباشر" يرصدون الليلة الأولى من شهر رمضان (فيديو)

أدى عدد محدود صلاة القيام في الحرم المكي خلف الإمام في ظل الإجراءات التي تفرضها السلطات السعودية بسبب وباء فيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر