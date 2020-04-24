14:40

من برنامج: المسائية أمريكا تطالب الصين بفتح مختبراتها للتفتيش (فيديو)

زادت الولايات المتحدة ضغوطها على الصين على خلفية نشأة فيروس كورونا المستجد في أراضيها. كما تقود أستراليا حراكا لفتح تحقيق دولي للكشف عن أصل الفيروس، وهو ما رفضته بكين.

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المصدر : الجزيرة مباشر