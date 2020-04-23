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من برنامج: المسائية وزير الصحة البريطاني: بلغنا ذروة انتشار فيروس كورونا (فيديو)

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن بلاده بلغت ذروة انتشار فيروس كورونا، مضيفا أنه من المبكر رفع حالة الإغلاق العام المفروضة حاليا.

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المصدر : الجزيرة مباشر