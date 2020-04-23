06:53

من برنامج: المسائية خيري عمر: تجربتي في التعافي من فيروس كورونا (فيديو)

استضافت حلقة المسائية “الأربعاء”، الدكتور خيري عمر، أستاذ العلوم السياسية واحد المتعافين من فيروس كورونا للحديث عن تجربته ورحلته مع الإصابة وحتى التعافي.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر