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من برنامج: المسائية ألمانيا وبريطانيا تبدأن التجارب السريرية للقاح محتمل ضد كورونا (فيديو)

أعلنت السلطات الصحية الفدرالية في ألمانيا أن شركة بيونتيك والمرتبطة بمختبر فايزر الأمريكي ستباشر تجارب سريرية أولى على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

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المصدر : الجزيرة مباشر