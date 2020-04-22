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من برنامج: المسائية هشام أوعقي: تعافيت من كورونا باستخدام القرنفل (فيديو)

استضافت حلقة المسائية “الثلاثاء”، هشام أوعقي، أحد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا، ليحكي تجربته من لحظة الإصابة وصولا إلى التعافي منها هو وزوجته باستخدام القرنفل.

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المصدر : الجزيرة مباشر