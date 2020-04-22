18:40

من برنامج: المسائية أسعار خام تكساس لشهري مايو ويونيو تواصل الهبوط (فيديو)

واصلت أسعار خام تكساس لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران هبوطها الحاد نتيجة ارتفاع كبير في المعروض وانهيار الطلب العالمي، وواصلت عقود تكساس تسليم مايو الهبوط دون الصفر.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر