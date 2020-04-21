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من برنامج: المسائية منظمة الصحة العالمية وامتحان فيروس كورونا (فيديو)

تمر منظمة الصحة العالمية بأكثر المراحل حرجا في تاريخها، في ظل اهتزاز الثقة بأدائها جراء طريقة إدارتها لأزمة وباء فيروس كورونا المستجد، كما شملت الانتقادات رئيس المنظمة .

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المصدر : الجزيرة مباشر