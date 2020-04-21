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من برنامج: المسائية لويجي دي مايو: مقترح لتحالف دولي ضد فيروس كورونا (فيديو)

استضافت حلقة المسائية “الإثنين”، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، للحديث عن مقترحه لتأسيس تحالف دولي كبير ضد فيروس كورونا المستجد.

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المصدر : الجزيرة مباشر