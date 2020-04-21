29:12

من برنامج: المسائية لأول مرة في التاريخ انهيار أسعار النفط الأمريكي (فيديو)

هوى سعر برميل النفط الأمريكي إلى أقل من صفر دولار للمرة الأولى في التاريخ، وانخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط إلى 8.60 دولارات تحت الصفر للبرميل.

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المصدر : الجزيرة مباشر