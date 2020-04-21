12:55

من برنامج: المسائية قوات الوفاق تقتحم معسكر الحواتم وتأسر عناصر من قوات حفتر (فيديو)

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية اقتحام معسكر الحواتم في مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس، وأسر 12 عنصرا من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر