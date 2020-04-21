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من برنامج: المسائية فيروس كورونا المستجد يواصل الانتشار (فيديو)

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى ليلة السبت 588 ألف حالة، فيما بلغ عدد المتعافين ليوم الاحد 613 ألف حالة، وذلك بمعدل زيادة 25 ألف متعاف .

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المصدر : الجزيرة مباشر