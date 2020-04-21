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من برنامج: المسائية شاهد: الداخلية القطرية تنتهج سياسة توعوية لمواجهة فيروس كورونا

تنتهج وزارة الداخلية القطرية والإدارة العامة للمرور سياسة توعوية من اجل الحفاظ على سلامة السكان عبر رفع مستوى الوعي بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية.

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المصدر : الجزيرة مباشر