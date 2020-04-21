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من برنامج: المسائية شاهد: أسير فلسطيني محرر يكمل زواجه رغم ظروف كورونا

رافع قاسم شاب فلسطيني يبلغ من العمر 38 عاما لم يمنعه وباء كورونا من تحقيق حلم حياته بالاحتفال بزواجه من عروسه بعد أن ظل منتظرا لخمسة عشر عاما في سجون الاحتلال.

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المصدر : الجزيرة مباشر